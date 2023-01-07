В Турции допустили, что Украина однажды использует Bayraktar против Анкары

Отвечая на вопрос, могут ли беспилотные летательные аппараты, экспортируемые за границу, в том числе на Украину, использоваться против Турции или нет, Сельчук Байрактар сказал: «Это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем их программным обеспечением». Он предупредил о том, что те, кто разрабатывал технологию беспилотных летательных аппаратов, доминируют над ПО. Глава Baykar подчеркнул, что компания находится в тесных связях со странами, которые покупают беспилотники, и уверена в них как в партнерах.