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17 минут назад

В ДНР сообщили об обстреле Яковлевки и Минерального со стороны ВСУ

ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в субботу нанесли артиллерийские удары по Яковлевке и Минеральному в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ обстреляли Яковлевку и Минеральный в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным представительства, оба обстрела произошли в 21:20 (совпадает с мск). По этим населенным пунктам выпустили в общей сложности 13 снарядов из артиллерии калибра 155 мм.

ВСУ 7 января уже обстреливали Минеральное. Помимо этого, под их удары также попали Донецк, Горловка, Макеевка, Каштановое, Гольмовский и Верхнеторецкое в ДНР.

Президент России Владимир Путин 5 января поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

Три российских танка сразились с двумя украинскими

В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. При этом, по его словам, украинские войска в течение прошедших суток продолжили обстрелы населенных пунктов.

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