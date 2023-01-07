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1 час назад

Как Пентагон помогает украинцам чинить технику

Ferra.ru

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не нужно передавать полученное неисправное оборудование за границу для ремонта, сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя помощника главы Пентагона Лауру Купер. Достаточно позвонить западным специалистам и получить пошаговые инструкции по устранению неисправностей.

Как Пентагон помогает украинцам чинить технику
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Украинские служащие, где бы они ни находились на Украине, если им нужна помощь с ремонтом, не обязательно везти оборудование к западному производителю, чтобы он им помог. Можно просто позвонить и получить консультацию, сказала представитель министерства обороны США.

Купер добавила, что приоритетным направлением военной поддержки Киева на данный момент является усиление противовоздушной обороны, а также поставка дальнобойной артиллерии (включая знаменитые HIMARS) и бронетехники.

Армия,Пентагон,
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