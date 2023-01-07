В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
34 минуты назад

ЧВК «Вагнер» заняла еще одно село в пригороде Артемовска

Lenta.ru

Силы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заняли еще одно село в пригороде Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает ФАН.

ЧВК «Вагнер» заняла еще одно село в пригороде Артемовска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бойцы ЧВК продолжают окружать город, заняв еще один населенный пункт к востоку от Артемовска. Под контроль наемников перешло село Подгородное.

Хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее неоднократно высказывался о сложности ведения боев за Артемовск. Так, в начале января он говорил, что ВСУ создали там «пятьсот линий обороны», из-за чего продвижение российских сил затруднено, а также сравнивал бои за этот город с Куликовской и Бородинской битвами.

Армия,Евгений Пригожин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители