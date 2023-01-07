ЧВК «Вагнер» заняла еще одно село в пригороде Артемовска

Бойцы ЧВК продолжают окружать город, заняв еще один населенный пункт к востоку от Артемовска. Под контроль наемников перешло село Подгородное.

Хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее неоднократно высказывался о сложности ведения боев за Артемовск. Так, в начале января он говорил, что ВСУ создали там «пятьсот линий обороны», из-за чего продвижение российских сил затруднено, а также сравнивал бои за этот город с Куликовской и Бородинской битвами.