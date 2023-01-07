Пентагон раскрыл время начала обучения ВСУ работе на Patriot

«Мы начнем подготовку к Patriot позже в этом месяце. Но я не могу дать вам конкретные сроки завершения обучения. Это займет несколько месяцев. Итак, опять же, Patriot — это не сиюминутная возможность. Но мы начнем это обучение очень скоро», — сказала Купер.