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19 минут назад

В Мерефе Харьковской области прозвучали взрывы после объявления воздушной тревоги

ТАССиещё 6

Два взрыва прозвучали в Мерефе Харьковской области после объявления воздушной тревоги. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

СМИ: В Харьковской области прогремели взрывы
Фото: ТАССТАСС

"Зафиксировано два прилета вражеских ракет в Мерефе", - написал он в воскресенье в Telegram-канале.

В то же время украинское издание "Страна" со ссылкой на очевидцев сообщило, что в области было слышно четыре взрыва. Кроме того, по его данным, взрывы были слышны в Краматорске в подконтрольной Киеву части ДНР и на окраинах подконтрольного Киеву города Запорожье.

Воздушную тревогу объявляли в ночь на 8 января в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Армия,Олег Синегубов,
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