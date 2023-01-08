СМИ: В Харьковской области прогремели взрывы

В то же время украинское издание "Страна" со ссылкой на очевидцев сообщило, что в области было слышно четыре взрыва. Кроме того, по его данным, взрывы были слышны в Краматорске в подконтрольной Киеву части ДНР и на окраинах подконтрольного Киеву города Запорожье.