Илон Маск сравнил бои на Украине с Первой мировой войной

«Танки сейчас — смертельная ловушка. Поскольку ни одна из сторон не имеет превосходства в воздухе, остаются пехота и артиллерия — по сути, Первая мировая война», — высказался Маск в ответ на рассуждения разработчика игр и программиста Ричарда Гэрриота о том, что танки устарели как вид оружия.