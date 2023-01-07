Украинский посол заявил об огромных и непостижимых потерях ВСУ

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко назвал потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) огромными и непостижимыми. Как сообщает РИА Новости, об этом дипломат заявил в интервью изданию Newsweek.

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«Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из пропавших — военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромны», — сказал он.

Пристайко добавил, что конфликт на Украине дал Западу уникальный шанс. По его словам, в мире есть не так много наций, которые стали бы жертвовать столькими жизнями «ради победы над заклятым врагом».

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».