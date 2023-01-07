Украинский посол заявил об огромных и непостижимых потерях ВСУ

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко назвал потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) огромными и непостижимыми. Как сообщает РИА Новости, об этом дипломат заявил в интервью изданию Newsweek.
«Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из пропавших — военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромны», — сказал он.
Пристайко добавил, что конфликт на Украине дал Западу уникальный шанс. По его словам, в мире есть не так много наций, которые стали бы жертвовать столькими жизнями «ради победы над заклятым врагом».
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что потери Украины с начала российской специальной военной операции составили более 100 тысяч военных и более 20 тысяч гражданских. Однако позднее эта информация была удалена как из видеообращения фон дер Ляйен, так и из текстовой версии. Сама глава ЕК объяснила это неточностью, заявив, что речь шла как об убитых солдатах, так и о раненых.