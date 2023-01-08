Рогов рассказал об интенсивности обстрелов Запорожской области со стороны ВСУ

Интенсивность обстрелов Запорожской области со стороны украинских вооруженных сил существенно возросла, за сутки они почти 90 раз наносили удары по региону. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Соловьев Live" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Резко увеличилась интенсивность обстрелов со стороны противника. Буквально за сутки, по подтвержденным только данным, открывался огонь со стороны Украины как минимум 89 раз. Это значительно выше среднего", - сказал он.

Рогов отметил, что киевские силовики пытаются обстрелять все города региона, до которых могут дотянуться: Васильевку, Мелитополь, Михайловку, Токмак, Энергодар.