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56 минут назад

Рогов сообщил, что за сутки ВСУ как минимум 89 раз открывали огонь по Запорожской области

ТАССиещё 1

Интенсивность обстрелов Запорожской области со стороны украинских вооруженных сил существенно возросла, за сутки они почти 90 раз наносили удары по региону. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Соловьев Live" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов рассказал об интенсивности обстрелов Запорожской области со стороны ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Резко увеличилась интенсивность обстрелов со стороны противника. Буквально за сутки, по подтвержденным только данным, открывался огонь со стороны Украины как минимум 89 раз. Это значительно выше среднего", - сказал он.

Рогов отметил, что киевские силовики пытаются обстрелять все города региона, до которых могут дотянуться: Васильевку, Мелитополь, Михайловку, Токмак, Энергодар.

Президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 00:00 8 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

Армия,Владимир Рогов,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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