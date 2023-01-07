В ЛНР рассказали о приказе ВСУ отступить из Соледара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время могут уйти из города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР), считает помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев. Его слова приводит ТАСС.

Об этом ему стало известно из украинских источников. Киселев рассказал, что, по их информации, ВСУ получили приказ на отступление из города и его окрестностей.