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30 минут назад

В ЛНР рассказали о приказе ВСУ отступить из Соледара

Lenta.ruиещё 6

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время могут уйти из города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР), считает помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев. Его слова приводит ТАСС.

В ЛНР рассказали о приказе ВСУ отступить из Соледара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом ему стало известно из украинских источников. Киселев рассказал, что, по их информации, ВСУ получили приказ на отступление из города и его окрестностей.

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30 декабря подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины направило в города Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар в Донецкой народной республике мобильные группы, сформированные из иностранных наемников. По его словам, отряды иностранцев хорошо экипированы.

Армия,Виталий Киселев,Андрей Марочко,
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