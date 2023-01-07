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1 час назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 7 января 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 января 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 7 января 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: РИА Новости РИА Новости

В Омск после новогодних праздников возвращаются мобилизованные

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Мобилизованные возвращаются в Омск после краткосрочных каникул в честь Нового года. Об этом пишет издание «Новый Омск» со ссылкой на официальную группу администрации города Югорска Ханты-Мансийского округа.

Как говорится в сообщении, мобилизованные по решению командования получили краткосрочный отпуск, чтобы съездить на Новый год домой и провести праздники с близкими людьми.

«Сегодня мобилизованные уже возвращаются в свою часть в Омске. Сначала на автобусах до Екатеринбурга и далее на самолете», — пишет администрация Югорска.

Президент Белоруссии посетил полигон с мобилизованными

Глава Белоруссии Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Западного оперативного командования сухопутных войск республики, где также находятся российские военнослужащие. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент заслушал доклад о завершении соединений региональной группировки войск. Отмечается, что на полигоне присутствовали мобилизованные граждане РФ из Тульской области.

Губернатор Ростовской области рассказал о помощи участникам СВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, как регион помогает гражданам РФ, которые принимают участие в боях на Украине. По его словам, он стремится обеспечить солдат на фронте самым необходимым. Об этом пишет портал Privet-Rostov.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Как говорится в сообщении, Голубев ежедневно получает информацию по фонду поддержки участников боевых действий на Украине.

«Каждый день — доклад о выполнении просьб мобилизованных и их семей. Мы хотим знать, что наши ребята получили то, чего им не хватало», — подчеркнул он.

Губернатор добавил, что каждое утро получает свежую информацию о тратах и приобретениях фонда.

Отмечается, что жители Ростовской области неоднократно обращались к нему с просьбой пояснить, на что уходят деньги, пожертвованные ими в специально созданный фонд для помощи российским военнослужащим на Украине. Губернатор повторял, что держит все процессы в фонде на личном контроле.

Армия,Александр Лукашенко,Василий Голубев,
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