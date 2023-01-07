Спецоперация на Украине 7 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 января 2023 года.

ВСУ обстреляли Горловку

Горловка подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, обстрел начался в 02.20 со стороны вооруженных формирований Украины. Из населенного пункта Дзержинск в сторону Никитовского района Горловки было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров. Информации о пострадавших и разрушениях пока не приводится.

Министр обороны Украины заявил о выполнении ВСУ миссии НАТО

Военные силы Украины в ходе вооруженного конфликта с Россией выполняют миссию НАТО. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу «1+1», передает Национальная служба новостей.

«Мы выполняем миссию НАТО сегодня», — сказал он и добавил, что Североатлантический альянс не проливает кровь своих солдат, Украина делает это за них, поэтому от организации «требуется поставлять оружие».

Резников отметил, что высокопоставленные лица на Западе неоднократно называли Украину «щитом», который прикрывает цивилизованный мир.

Новая помощь Запада намекает на подготовку наступления ВСУ

Новый пакет военной помощи для Украины, включая обещания прислать бронемашины, может намекать на планы Киева пойти в наступление, а также на нежелание Запада уладить конфликт дипломатическим путем. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на аналитиков, передает «Вечерняя Москва».

«Решение о предоставлении военной помощи проясняет поддержку Западом Украины в вопросе потенциального наступления», — считает немецкий эксперт в области внешней политики Ульрих Спек.