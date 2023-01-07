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1 час назад

Аналитики объяснили значение новой военной помощи Запада Украине

Lenta.ruиещё 1

Новая военная помощь Запада Украине, в том числе обещание предоставления бронемашин, свидетельствует о том, что Запад поддерживает наступательную тактику Украины, подготовку «еще к одному кровавому году» и нежелание идти на мирные переговоры в скором будущем. Об этом сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков.

Аналитики объяснили значение новой военной помощи Запада Украине
Фото: ТАССТАСС

По словам немецкого эксперта в области внешней политики Ульриха Спека, решение предоставить военную помощь проясняет поддержку Западом Киева в вопросе потенциального наступления в предстоящие месяцы и говорит о том, что Запад не на пути к мирным переговорам в скором будущем.

Издание утверждает, что объявление о предоставлении военной помощи говорит о изменение курса в Вашингтоне, Париже и Берлине в вопросе отправки тяжелых и более опасных вооружений Украине. При этом предоставленные в рамках нового пакета помощи бронированные машины стали «самыми современными» машинами такого типа из отправляемых Киеву.

6 января США выделили Украины еще три миллиарда долларов в рамках нового пакета помощи. Уточняется, что новый пакет помощи является крупнейшим за все время. В новый пакет войдут БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух», 225 миллионов долларов предназначены для «создания долгосрочного потенциала и модернизации украинских вооруженных сил».

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