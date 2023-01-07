Аналитики объяснили значение новой военной помощи Запада Украине

Новая военная помощь Запада Украине, в том числе обещание предоставления бронемашин, свидетельствует о том, что Запад поддерживает наступательную тактику Украины, подготовку «еще к одному кровавому году» и нежелание идти на мирные переговоры в скором будущем. Об этом сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков.

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По словам немецкого эксперта в области внешней политики Ульриха Спека, решение предоставить военную помощь проясняет поддержку Западом Киева в вопросе потенциального наступления в предстоящие месяцы и говорит о том, что Запад не на пути к мирным переговорам в скором будущем.

Издание утверждает, что объявление о предоставлении военной помощи говорит о изменение курса в Вашингтоне, Париже и Берлине в вопросе отправки тяжелых и более опасных вооружений Украине. При этом предоставленные в рамках нового пакета помощи бронированные машины стали «самыми современными» машинами такого типа из отправляемых Киеву.