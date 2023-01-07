В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
10 минут назад

На Украине разгорелся скандал из-за дронов

Елена Прошина

Ограничения на ввоз дронов из-за рубежа на территорию Украины разжигают новый скандал. Об этом пишет «МК» со ссылкой на Telegram-канал «Политика страны».

На Украине разгорелся скандал из-за дронов
Фото: ТАССТАСС

Ранее волонтеры пожаловались на трудности с доставкой дронов, которые отправляются в помощь Военным силам Украины. Польские таможенники организовали проверки дронов Mavic 3, объясняя, что отправляемые на Украину беспилотные летательные аппараты могут иметь больше одного назначения.

СМИ сообщают, что сложности с доставкой дронов на территорию Украины остаются до сих пор. Депутат Верховной рады София Федына обвинила чиновников в причастности к задержкам беспилотников всех видов на границе, при этом причины промедления разные. Оказалось, что польские таможенники не пропускали дроны по просьбе Украины.

«Блокируются разработки дронов в Украине. Наверное, кто-то хочет делать "навар" на поставках», – написала Федына в социальных сетях.

Она считает, что министр обороны Украины Алексей Резников не представляет, что творится на фронте, раз позволяет подобному продолжаться.

Армия,Алексей Резников,Верховная Рада,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители