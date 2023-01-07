На Украине разгорелся скандал из-за дронов

Ограничения на ввоз дронов из-за рубежа на территорию Украины разжигают новый скандал. Об этом пишет «МК» со ссылкой на Telegram-канал «Политика страны».

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Ранее волонтеры пожаловались на трудности с доставкой дронов, которые отправляются в помощь Военным силам Украины. Польские таможенники организовали проверки дронов Mavic 3, объясняя, что отправляемые на Украину беспилотные летательные аппараты могут иметь больше одного назначения.

СМИ сообщают, что сложности с доставкой дронов на территорию Украины остаются до сих пор. Депутат Верховной рады София Федына обвинила чиновников в причастности к задержкам беспилотников всех видов на границе, при этом причины промедления разные. Оказалось, что польские таможенники не пропускали дроны по просьбе Украины.

«Блокируются разработки дронов в Украине. Наверное, кто-то хочет делать "навар" на поставках», – написала Федына в социальных сетях.