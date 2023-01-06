США впервые предоставят Киеву самоходные артиллерийские установки

"Мы полностью согласны, что Украине нужны танки. Это одна из причин, почему мы в партнерстве с Нидерландами занимаемся переоснащением танков Т-72. Они уже прибывают на поле боя. Но мы должны учитывать соображения содержания и обеспечения боеготовности в случае с танками. Abrams не только потребляют очень много горючего, но и довольно сложны в содержании. Так что мы хотим рассматривать все возможности в том, что касается танков", - сказала она.