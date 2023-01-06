В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
42 минуты назад

Замглавы МИД Украины Мельник призвал ФРГ поставить Киеву самолеты и баллистические ракеты

ТАСС

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал власти Германии предоставить Киеву все возможные виды вооружений, включая самолеты, танки, военные корабли, подлодки и баллистические ракеты. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

В Киеве призвали Германию поставить подлодки
Фото: WikipediaWikipedia

Мельник утверждал, что обещание Берлина направить БМП Marder должно быть лишь "первым нарушением табу" со стороны Германии. По его мнению, ФРГ следует незамедлительно поставить и другие боевые системы. "Речь идет о всех доступных тяжелых вооружения, таких как боевые танки, истребители, боевые дроны, военные корабли, подлодки, баллистические ракеты", - заявил дипломат, который в 2015-2022 годах был послом Украины в ФРГ.

В интервью порталу t-online он назвал поставку БМП "правильным, очень запоздалым решением", которое, по его словам, имеет "горький привкус".

Ранее в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что обещанные Украине БМП Marder - всего 40 машин - будут готовы к передаче в первом квартале текущего года. В четверг по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские БМП Bradley, а Германия - Marder.

В Германии заявили о намерении поставить Украине около 40 БМП Marder

Посольство РФ в ФРГ осудило решение властей Германии направить БМП и назвало его очередным шагом к эскалации конфликта на Украине. В диппредставительстве добавили, что на этот шаг в Берлине пошли "в том числе под серьезным давлением Вашингтона".

Армия,Штеффен Хебештрайт,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Джозеф Байден,
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители