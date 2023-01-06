Foreign Affairs: удары РФ по объектам энергетики Украины доказали эффективность

Обозреватель Foreign Affairs Барри Позен заявил, что удары российских войск против объектов энергетики Украины доказали свою эффективность. Об этом он сообщил в своем материале, который опубликован на сайте издания.

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«Больше всего тревожит то, что Москва знает, что делает. Российские солдаты наносят удары по малому количеству целей относительно небольшим количеством оружия, однако добиваются непропорционально высоких результатов», — сказано в статье.

По мнению Позена, выведение из строя украинских электросетей лишает Вооруженные силы Украины систем противовоздушной обороны, управления и сбора разведданных, поскольку если они не работают от сети, то переходят на генераторы.

Ранее украинские войска подняли самолеты в небо над Киевской областью.

6 января сообщалось, что на Украине уже более часа продолжает действовать воздушная тревога. До этого тревога объявлялась на территории Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей.