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44 минуты назад

В Белоруссию прибыла российская техника для наращивания группировки войск

News.ru

Эшелон с российской военной техникой, предназначенной для региональной группировки войск, 6 января прибыл Белоруссию, передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны республики. За день до этого, как пишет агентство, белорусское военное ведомство сообщило о продолжении наращивания Москвой и Минском региональной группировки. В ведомстве отметили, что это делается «в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства».

Эшелон с российской военной техникой прибыл в Белоруссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщалось ранее, в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации. Сегодня в Республику Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой, входящей в состав региональной группировки войск, — говорится в сообщении.

В Минобороны республики накануне анонсировали совместные летно-тактические учения с ВС РФ. В военном ведомстве отметили, что со стороны российских войск в мероприятии примет участие формирование ВКС.

Минск заявил о готовности армии к защите Союзного государства

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что белорусско-украинской границе случаются провокации с украинской стороны. Военнослужащие соседнего государства наводили оружие в сторону пограничных нарядов, а также выкрикивали оскорбления и показывали белорусским пограничникам угрожающие жесты. В ведомстве подчеркнули, что пограничники на провокации не поддаются и готовы к возможным действиям.

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