Эшелон с российской военной техникой прибыл в Белоруссию

Эшелон с российской военной техникой, предназначенной для региональной группировки войск, 6 января прибыл Белоруссию, передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны республики. За день до этого, как пишет агентство, белорусское военное ведомство сообщило о продолжении наращивания Москвой и Минском региональной группировки. В ведомстве отметили, что это делается «в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщалось ранее, в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации. Сегодня в Республику Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой, входящей в состав региональной группировки войск, — говорится в сообщении.

В Минобороны республики накануне анонсировали совместные летно-тактические учения с ВС РФ. В военном ведомстве отметили, что со стороны российских войск в мероприятии примет участие формирование ВКС.