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18 минут назад

Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"

ТАСС

Кабинет министров Украины разорвал соглашение с правительством России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М ("Сатана"). Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Украина расторгла соглашение с РФ по ракетам "Сатана"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, действие соглашения прекращено в связи "с коренным изменением обстоятельств". Теперь стало невозможным проведение украинским конструкторским бюро "Южное" сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М, находящихся в эксплуатации в РФ, добавил Мельничук.

Названо главное назначение российской ракеты «Сатана»

Соглашение было подписано 21 февраля 2006 года в Москве. Документ предусматривает организацию и проведение работ по продлению срока эксплуатации ракетного комплекса.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые были заключены с Россией и Белоруссией, а также в рамках СНГ.

Армия,Тарас Мельничук,Верховная Рада,Правительство Украины,Правительство РФ,
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