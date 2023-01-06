В США заявили о намерении Польши захватить часть Украины

Польша стремится аннексировать территории Западной Украины, заявил полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Он добавил, что об этом свидетельствуют высказывания польских политиков, пишет РИА «Новости».

Макгрегор отметил, что поляки считают себя великой нацией, нередко вспоминают свою историю. В частности, то, что четыре века назад они были крупнейшем государством в Европе с сильнейшей армией.

По его мнению, Польша стремится обрести былую мощь за счет возвращения территорий, которые некогда входили в состав Речи Посполитой.

Действия Польши со стратегической точки зрения далеко не самые благоразумные и адекватные, пояснил полковник.