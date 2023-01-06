Названы опасные последствия поставок на Украину танков с Запада

«Пока предполагается поставка достаточно легких машин — это БМП Bradley, это французские танки AMX-10 с 75-миллиметровой пушкой, это тяжелые разведывательные бронеавтомобили, которые называются еще колесные танки, со 105-миллиметровой пушкой. Эта техника позволит в определенной степени осуществлять локальные наступательные действия на отдельных направлениях. Крупномасштабные на ней осуществить будет проблематично. Для этого нужна будет тяжелая боевая техника, способная удерживать попадания в лобовую проекцию бронебойных снарядов, противотанковых ракет. Но это пока проба пера. Дальше могут пойти уже основные боевые танки: „Леопарды“ и „Абрамсы“», — объяснил Константин Сивков.