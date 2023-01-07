Минобороны сообщило о гибели более 120 бойцов ВСУ в четырех атаках

Более 120 украинских военных уничтожено при попытках атаковать российские позиции. Об этом в субботу, 7 января, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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В очередном брифинге он отчитался по всем направлениям фронта, в том числе по купянскому направлению. По словам Конашенков, вблизи Синьковки в Харьковской области была отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ. В итоге ответным огнем уничтожено более 20 украинских военных. Помимо этого, разбиты танк, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и два автомобиля.

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На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отражена атака 80-й и 95-й десантных бригад ВСУ. Как отметил Конашенков, общие потери данных подразделений составили более 30 человек, еще уничтожены две установки Д-20, боевая бронированная машина и пикап.

На донецком направлении, как рассказали в оборонном ведомстве, сорвана попытка подразделений 110-й механизированной и 79-й десантной бригад ВСУ атаковать российские позиции. Уточняется, что это произошло в районах Красноговорки и Георгиевки в ДНР. В этой местности потери среди бойцов ВСУ составили до 50 человек.

На южно-донецком направлении была пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Конашенков отметил, что российские войска открыли ответный огонь по военным Украины вблизи Новомайорского в ДНР. Уничтожено более 20 военных ВСУ, также ликвидированы Д-30, бронетранспортер и два пикапа.

Ранее в Минобороны отчитались о соблюдении режима прекращения огня в зоне СВО. Украинские военные при этом продолжают обстреливать российские позиции.

5 января патриарх Кирилл призвал к перемирию на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Минобороны необходимо было ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. При этом президент Украины отверг предложение российской стороны.