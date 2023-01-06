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8 минут назад

В ДНР сбили украинский Су-25

Lenta.ru

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила украинский самолет Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 6 января, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ДНР сбили украинский Су-25
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что самолет был сбит в районе населенного пункта Марьевка.

Накануне, 5 января, сообщалось, что другой Су-25 был сбит в районе населенного пункта Победа в ДНР. Кроме того, был поражен штурмовик Су-24 в районе населенного пункта Красногоровка.

Также 6 января Минобороны РФ заявило, что российские войска уничтожили пусковую установку и радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса в ДНР.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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