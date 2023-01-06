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6 минут назад

МО РФ: Киев продолжил обстрелы после введения режима прекращения огня

Илья Родин

Киевские военные продолжили обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск несмотря на режим прекращения огня. Об этом пишет Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

МО РФ: Киев продолжил обстрелы после введения режима прекращения огня
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

«Несмотря на соблюдение сегодня, 6 января с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы», - отметили в ведомстве.

В частности, украинские военные четыре раза обстреляли из минометов российские позиции на Красно-Лиманском направлении.

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Кроме того, в районе поселка городского типа Белогоровка (ЛНР) они произвели три артиллерийских обстрела, а из района села Новопавловка Запорожской области - восемь обстрелов.

Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы позиции ВСУ были подавлены.

Армия,Минобороны России,
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