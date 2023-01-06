МО РФ: Киев продолжил обстрелы после введения режима прекращения огня

Киевские военные продолжили обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск несмотря на режим прекращения огня. Об этом пишет Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

«Несмотря на соблюдение сегодня, 6 января с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы», - отметили в ведомстве.

В частности, украинские военные четыре раза обстреляли из минометов российские позиции на Красно-Лиманском направлении.

Кроме того, в районе поселка городского типа Белогоровка (ЛНР) они произвели три артиллерийских обстрела, а из района села Новопавловка Запорожской области - восемь обстрелов.