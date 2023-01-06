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10 минут назад

Стало известно, когда ФРГ направит Киеву БМП Marder

Илья Родин

ФРГ поставит киевским военным партию БМП Marder в первом квартале 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального правительства.

Стало известно, когда ФРГ направит Киеву БМП Marder
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в рамках очередного пакета военной помощи Германия отправит на Украину 40 единиц бронетехники.

Кроме того, ФРГ направит Киеву одну батарею ПВО Patriot.

Напомним, что БМП «Marder» была разработана в 1966-1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу ВС ФРГ. Первый прототип был собран в конце 1969 года, производство продолжалось до 1975 года.

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