Стало известно, когда ФРГ направит Киеву БМП Marder

ФРГ поставит киевским военным партию БМП Marder в первом квартале 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального правительства.

Напомним, что БМП «Marder» была разработана в 1966-1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу ВС ФРГ. Первый прототип был собран в конце 1969 года, производство продолжалось до 1975 года.