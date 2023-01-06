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9 минут назад

Названы потери ВСУ на краснолиманском направлении

Lenta.ru

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки составили более 60 военнослужащих, сообщили журналистам в Минобороны России в пятницу, 6 января.

Названы потери ВСУ на краснолиманском направлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам представителей военного ведомства, общие потери украинской стороны составили более 60 человек, три бронемашины и четыре пикапа. Как уточнили в Минобороне, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника.

Ранее 6 января Telegram-канал WarGonzo сообщил, что российские войска в ходе тяжелых наступательных действий прорвали оборону города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР).

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин сообщил, что такие действия стали ответом Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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