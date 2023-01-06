Названы потери ВСУ на краснолиманском направлении

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки составили более 60 военнослужащих, сообщили журналистам в Минобороны России в пятницу, 6 января.

По словам представителей военного ведомства, общие потери украинской стороны составили более 60 человек, три бронемашины и четыре пикапа. Как уточнили в Минобороне, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника.

Ранее 6 января Telegram-канал WarGonzo сообщил, что российские войска в ходе тяжелых наступательных действий прорвали оборону города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР).