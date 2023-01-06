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1 час назад

Пентагон назвал число обученных странами Запада украинцев

Деловая газета "Взгляд"

С апреля в США были обучены 3,1 тыс. украинских военных, сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Военно-воздушных сил Патрик Райдер. Всего в странах Запада были подготовлены 12 тыс. человек из ВСУ.

Пентагон назвал число обученных странами Запада украинцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он добавил, что через пару недель начнется подготовка украинцев на батальонном уровне. Ежемесячно обучать будут 500 человек, передает «Коммерсант».

Райдер добавил, что сейчас рассматриваются варианты подготовки украинцев для использования системы Patriot. Такое обучение, скорее всего, будет проходит в США или за рубежом, или будет «совмещение этих двух вариантов».

Ранее генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще нескоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных потребуется долгое время.

Армия,Патрик Райдер,Марк Хертлинг,Коммерсант,Пентагон,
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