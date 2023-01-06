Пентагон назвал число обученных странами Запада украинцев

С апреля в США были обучены 3,1 тыс. украинских военных, сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Военно-воздушных сил Патрик Райдер. Всего в странах Запада были подготовлены 12 тыс. человек из ВСУ.

Он добавил, что через пару недель начнется подготовка украинцев на батальонном уровне. Ежемесячно обучать будут 500 человек, передает «Коммерсант».

Райдер добавил, что сейчас рассматриваются варианты подготовки украинцев для использования системы Patriot. Такое обучение, скорее всего, будет проходит в США или за рубежом, или будет «совмещение этих двух вариантов».