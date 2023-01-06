В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
21 минуту назад

Минск заявил о готовности армии к защите Союзного государства

Елена Прошина

В белорусском Минобороны заявили, что совместная группировка войск России и Белоруссии готова к защите Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Минск заявил о готовности армии к защите Союзного государства
Фото: Министерство обороны Республики БеларусьМинистерство обороны Республики Беларусь

Замминистра обороны страны Андрей Жук подчеркнул, что группировку войск сформировали в оборонительных целях, для защиты западных границ Союзного государства.

«На территории страны начинается летно-тактическое учение. Далее будут различного рода штабные тренировки. Одним из этапов подготовки будет совместное учение «Щит Союза - 2023», - рассказал замминистра о совместной подготовке военных.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко 6 января посетил полигон под Барановичами и пообщался с российскими военными, которые вошли в состав региональной группировки войск и прошли слаживание с белорусскими подразделениями, передает БЕЛТА.

Лукашенко посетил полигон с группировкой войск РФ

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил БЕЛТА, что совместные силы Москвы и Минска должны «остудить горячие головы на Западе».

В начале октября 2022 года Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии в рамках развертывания совместной группировки войск.

Лукашенко отмечал, что речь идет не о большом количестве российских военных, но и не о тысяче человек.

Армия,Александр Лукашенко,
46
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители