Минск заявил о готовности армии к защите Союзного государства

В белорусском Минобороны заявили, что совместная группировка войск России и Белоруссии готова к защите Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Министерство обороны Республики Беларусь

Замминистра обороны страны Андрей Жук подчеркнул, что группировку войск сформировали в оборонительных целях, для защиты западных границ Союзного государства.

«На территории страны начинается летно-тактическое учение. Далее будут различного рода штабные тренировки. Одним из этапов подготовки будет совместное учение «Щит Союза - 2023», - рассказал замминистра о совместной подготовке военных.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко 6 января посетил полигон под Барановичами и пообщался с российскими военными, которые вошли в состав региональной группировки войск и прошли слаживание с белорусскими подразделениями, передает БЕЛТА.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил БЕЛТА, что совместные силы Москвы и Минска должны «остудить горячие головы на Западе».

В начале октября 2022 года Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии в рамках развертывания совместной группировки войск.