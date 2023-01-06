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19 минут назад

В Китае прокомментировали отказ Зеленского от рождественского перемирия

Илья Родин

Читатели популярного китайского портала «Гуаньча» прокомментировали отказ главы Украины Владимира Зеленского от рождественского перемирия. Об этом пишет РИА «Новости».

В Китае прокомментировали отказ Зеленского от рождественского перемирия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если Зеленский прекратит огонь, то США потеряют огромные деньги», - отметили комментаторы.

По мнению пользователей, Штаты не желают перемирия, поэтому украинский лидер вынужден выступать против него.

Путин поручил прекратить огонь на Рождество

Они подчеркнули, что киевские власти жертвуют своим народом и страной ради геополитических игр западных стран.

Вместе с тем, предположили комментаторы, ситуацию можно расценивать и с другой стороны. Действия Зеленского привели к тому, что американский президент Джо Байден «попал в ловушку» главы России Владимира Путина.

В любом случае, заметили читатели, после окончания конфликта Зеленскому следует переехать на постоянное место жительства в Штаты.

Напомним, что ранее Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Армия,В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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