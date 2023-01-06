Читатели популярного китайского портала «Гуаньча» прокомментировали отказ главы Украины Владимира Зеленского от рождественского перемирия. Об этом пишет РИА «Новости».

«Если Зеленский прекратит огонь, то США потеряют огромные деньги», - отметили комментаторы.

По мнению пользователей, Штаты не желают перемирия, поэтому украинский лидер вынужден выступать против него.

Они подчеркнули, что киевские власти жертвуют своим народом и страной ради геополитических игр западных стран.

Вместе с тем, предположили комментаторы, ситуацию можно расценивать и с другой стороны. Действия Зеленского привели к тому, что американский президент Джо Байден «попал в ловушку» главы России Владимира Путина.

В любом случае, заметили читатели, после окончания конфликта Зеленскому следует переехать на постоянное место жительства в Штаты.