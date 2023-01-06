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20 минут назад

ВСУ обстреляли Донецк в момент начала рождественского «режима тишины»

Елена Прошина

Представители властей ДНР заявили, что украинские силы обстреляли Донецк в пятницу, 6 января. Об этом сообщает ТАСС.

ВСУ обстреляли Донецк в момент начала рождественского «режима тишины»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Удар был нанесен за 15 минут до режима тишины из артиллерийских орудий 155-миллиметрового калибра. В ДНР подчеркнули, что это стандартный калибр для вооруженных сил стран НАТО.

Всего по Донецку было выпущено пять снарядов.

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Президент РФ Владимир Путин ранее поручил объявить режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января. В Кремле заявили, что на Рождество режим тишины будет действовать по всей линии соприкосновения сторон.

Российские власти подчеркнули, что режим тишины даст людям возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в Рождество, и призвали Украину пойти на аналогичный шаг.

Перед этим патриарх Кирилл призвал все стороны конфликта к рождественскому перемирию.

Украинские власти отказались поддержать режим прекращения огня.

Армия,Происшествия,Владимир Путин,НАТО,
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