ВСУ обстреляли Донецк в момент начала рождественского «режима тишины»

Представители властей ДНР заявили, что украинские силы обстреляли Донецк в пятницу, 6 января. Об этом сообщает ТАСС.

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Удар был нанесен за 15 минут до режима тишины из артиллерийских орудий 155-миллиметрового калибра. В ДНР подчеркнули, что это стандартный калибр для вооруженных сил стран НАТО.

Всего по Донецку было выпущено пять снарядов.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил объявить режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января. В Кремле заявили, что на Рождество режим тишины будет действовать по всей линии соприкосновения сторон.

Российские власти подчеркнули, что режим тишины даст людям возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в Рождество, и призвали Украину пойти на аналогичный шаг.

Перед этим патриарх Кирилл призвал все стороны конфликта к рождественскому перемирию.