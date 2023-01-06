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19 минут назад

В Турции спрогнозировали обострение конфликта на Украине

Елена Прошина

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что украинский кризис, вероятно, обострится в ближайшие месяцы. Об этом он написал в твиттере.

В Турции спрогнозировали обострение конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это [обострение - прим.ред.] означает больше смертей, разрушений и долгосрочный глубокий кризис», - подчеркнул Калын.

Он добавил, что Турция продолжит свои активные усилия, чтобы открыть путь к переговорам, - «от прекращения огня до обмена пленными, от поставок зерна до ядерной безопасности».

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Ранее Калын заявил, что украинский кризис не удастся разрешить без «еще одной» сделки между Россией и Западом.

По его словам, «борьба гегемонистских сил», борьба между Россией и Западом на Украине вылилась в «холодную войну 2.0».

«Это началось с Украины, но, возможно, продолжится каким-то другим образом», - подчеркнул Калын.

По его мнению, необходимо создать новую архитектуру безопасности, в которой каждый сможет чувствовать себя частью процесса, никто не будет пытаться навязать что-либо другим и все будут воспринимать друг друга как равных партнеров.

Армия,Ибрагим Калын,Владимир Путин,
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