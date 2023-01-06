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32 минуты назад

НМ ДНР сообщила об уничтожении около роты солдат ВСУ за сутки

Газета.Ru

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска в боях с российской армией в зоне ответственности НМ ДНР потеряли около роты. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

НМ ДНР сообщила об уничтожении около роты солдат ВСУ за сутки
Фото: газета.ругазета.ру

«Уничтожено до роты личного состава», — сообщили в НМ ДНР.

Ранее Народная милиция ДНР сообщала о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые составили более 50 человек за сутки. Кроме того, в ведомстве указали, что украинские военные продолжают терроризировать мирное население республики, осуществляя массированные артиллерийские удары по жилым кварталам.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,
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