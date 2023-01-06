"Общее дело делаем": Лукашенко посетил полигон с группировкой войск РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский. На нем размещена российская часть совместной региональной группировки войск, пишет БЕЛТА.

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Отмечается, что на полигоне глава Белоруссии заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений группировки.

«Соединения ВС РФ совместно с подразделениями ВС Республики Беларусь на полигонах Республики Беларусь провели учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил», - доложил представитель российской армии.

Офицер уточнил, что совместные маневры провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО. Он добавил, что российские военные готовы к выполнению задач по предназначению.

«Общее дело делаем», - ответил Александр Лукашенко.