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33 минуты назад

Лукашенко посетил полигон с группировкой войск РФ

Илья Родин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский. На нем размещена российская часть совместной региональной группировки войск, пишет БЕЛТА.

"Общее дело делаем": Лукашенко посетил полигон с группировкой войск РФ
Фото: Пресс-служба Президента Республики БеларусьПресс-служба Президента Республики Беларусь

Отмечается, что на полигоне глава Белоруссии заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений группировки.

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«Соединения ВС РФ совместно с подразделениями ВС Республики Беларусь на полигонах Республики Беларусь провели учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил», - доложил представитель российской армии.

Офицер уточнил, что совместные маневры провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО. Он добавил, что российские военные готовы к выполнению задач по предназначению.

«Общее дело делаем», - ответил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии побывал в расположении частей и подразделений российских военных, призвал их обращаться к нему в случае необходимости.

Армия,Александр Лукашенко,Верховный суд,
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