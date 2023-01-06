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44 минуты назад

Медведев прокомментировал отказ Украины от прекращения огня на Рождество

Lenta.ruиещё 5

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинцам «была протянута рука христианского милосердия» на Рождество, но Киев ее отверг. Так политик прокомментировал отказ Украины от прекращения огня. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале в пятницу, 6 декабря.

«Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства», — написал Медведев.

Путин поручил прекратить огонь на Рождество

По его словам, жалко людей, которые лишились возможности сходить в церковь.

Вечером 5 января президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на всей территории боевого соприкосновения, оно будет действовать 36 часов — с полудня 6 января до полуночи 7 января.

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