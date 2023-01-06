Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинцам «была протянута рука христианского милосердия» на Рождество, но Киев ее отверг. Так политик прокомментировал отказ Украины от прекращения огня. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале в пятницу, 6 декабря.