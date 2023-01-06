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53 минуты назад

Глава украинского Минобороны Резников заявил о плохой дисциплине в ВСУ

RT на русском

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о плохой дисциплине в украинских вооружённых силах. Он считает, что это связано с «подстрекательством».

Глава украинского Минобороны Резников заявил о плохой дисциплине в ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, «есть проблемы в определённых ситуациях с дисциплиной». Также он заявил, что этим пользовались «подстрекатели», которые впоследствии избегали ответственности.

Резников заявил о намерении ужесточить на законодательном уровне ответственность военных за преступления.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что, по информации разведки, военные ВСУ на Купянском направлении массово саботируют приказы командования.

Армия,Андрей Марочко,Алексей Резников,
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