Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о плохой дисциплине в украинских вооружённых силах. Он считает, что это связано с «подстрекательством».
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, «есть проблемы в определённых ситуациях с дисциплиной». Также он заявил, что этим пользовались «подстрекатели», которые впоследствии избегали ответственности.
Резников заявил о намерении ужесточить на законодательном уровне ответственность военных за преступления.
Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что, по информации разведки, военные ВСУ на Купянском направлении массово саботируют приказы командования.