Глава украинского Минобороны Резников заявил о плохой дисциплине в ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о плохой дисциплине в украинских вооружённых силах. Он считает, что это связано с «подстрекательством».

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, «есть проблемы в определённых ситуациях с дисциплиной». Также он заявил, что этим пользовались «подстрекатели», которые впоследствии избегали ответственности.

Резников заявил о намерении ужесточить на законодательном уровне ответственность военных за преступления.