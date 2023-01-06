Столтенберг призывает к дополнительным военным поставкам Украине

Больше военной помощи призвал оказать Украине генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО, распространенном в четверг в Брюсселе после выступления генсека на ежегодной конференции Норвежской конфедерации предприятий в Осло, передает ТАСС.
«Оружие — это фактически путь к миру», — цитирует пресс-служба Столтенберга.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса сообщила, что страны НАТО передали Украине оружие на общую сумму 40 млрд долларов, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.