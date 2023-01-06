Столтенберг призывает к дополнительным военным поставкам Украине

Больше военной помощи призвал оказать Украине генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО, распространенном в четверг в Брюсселе после выступления генсека на ежегодной конференции Норвежской конфедерации предприятий в Осло, передает ТАСС.