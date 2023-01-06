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21 минуту назад

Столтенберг призывает к дополнительным военным поставкам Украине

BFM.RU

Больше военной помощи призвал оказать Украине генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО, распространенном в четверг в Брюсселе после выступления генсека на ежегодной конференции Норвежской конфедерации предприятий в Осло, передает ТАСС.

Столтенберг призывает к дополнительным военным поставкам Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Оружие — это фактически путь к миру», — цитирует пресс-служба Столтенберга.

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Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса сообщила, что страны НАТО передали Украине оружие на общую сумму 40 млрд долларов, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.

Армия,В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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