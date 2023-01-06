Мобилизация: последние новости на сегодня 6 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 6 января 2023, в материале «Рамблера».

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Мобилизованным новгородцам передадут новогодние открытки от их детей

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Мобилизованные жители Новгородской области получат письма от родных и новогодние открытки от детей, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Никитина.

Мастер-класс по изготовлению новогодних открыток проходит в школе №36. Благотворительный марафон «Рождественский подарок» организован для детей мобилизованных новгородцев. Для мам была проведена экскурсия по школьному музею, где размещена экспозиция, посвященная Гавриилу Романовичу Державину.

Глава региона поговорил с семьями мобилизованных. Никитин пообещал, что все открытки дойдут до адресатов вместе с очередной партией гуманитарного груза. Губернатор также поблагодарил жен мобилизованных и пообещал, что правительство региона и дальше будет оказывать всю необходимую помощь.

Супруги мобилизованных выразили благодарность за организованное культурное мероприятие для детей и всестороннюю поддержку.

Пожар произошел в лагере мобилизованных, где находятся томичи

В лагере под Омском сгорели несколько палаток с личными вещами мобилизованных, сообщает сайт vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу Томской области.

Известно, что в лагере живут призванные на службу из Томской области. В огне люди не пострадали.

«В палаточном лагере в Омской области, где мобилизованные в ВС РФ из Томской области проходят подготовку, произошел бытовой пожар. В результате сгорело несколько палаток с личными вещами бойцов. Людей в момент пожара в палатках не было, жертв и пострадавших нет», — следует из сообщения.

По предварительным данным, причиной возгорания стали искры от печи, которой отапливалась одна из палаток. По данным властей, пожарные оперативно ликвидировали огонь. Все бойцы, проживающие в сгоревших палатках, расселены. Им выдали комплекты теплой одежды и обмундирование.

В Калининграде проходит выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства

В Калининграде в торговом центре «Кловер» и на небольшом участке улицы Баранова прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на главу администрации города Елену Дятлову.