Спецоперация на Украине 6 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 6 января 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

В России ответили на заявление Байдена о спецоперации

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«Байден вновь подтвердил, что США и Запад в целом опосредованно воюют с Россией на Украине», — написал парламентарий.

Напомним, 5 января американский лидер заявил, что боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе. На заседании своего кабинета глава Белого дома сказал, что западные страны должны делать все возможное, чтобы оказать поддержку украинским властям.

«Мы должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — отметил Байден.

По его словам, несколькими часами ранее у него состоялось продолжительное обсуждение с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуации вокруг Украины и взаимодействия в рамках западных «альянсов в Европе».

«Мы расширим поддержку Украины», — обещал президент США, говоря о беседе с Шольцем.

Турчак отнес обеспеченность участников СВО средствами связи к «острым» вопросам

Координационная группа по вопросам специальной военной операции по итогам посещения зоны ее проведения проконтролирует обеспеченность военных средствами связи, сообщил в Telegram секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он заявил, что посетил российских военных «в одном из южных районов обороны».

«Ребята прибыли в начале октября», — написал политик.

По его словам, проверка установила, что по ряду позиций «видна полная вовлеченность» Министерства обороны России. Указывается, что «фортификация идет по плану, с размещением и питанием все в порядке».

Турчак подчеркнул, что выявлены «острые, не решенные до сих пор вопросы». Речь в том числе идет об «обеспеченности средствами связи и разведки, некоторой техникой». Рабочая группа берет эти вопросы на контроль и собирается «отработать», когда вернется в Москву. При этом нерешенные вопросы «попадут в ежемесячный доклад президенту».

Пушилин прокомментировал временное прекращение огня на Украине

Военные России ответят на провокации украинских Вооруженных сил во время режима прекращения огня, сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника!», — написал он.

Отмечается, что противнику не дадут в праздничные часы улучшить позиции на линии соприкосновения.