Расчет РСЗО «Град» ВС России ликвидировал на Запорожском направлении огневые позиции украинских вооруженных сил. Этой информацией с журналистами поделился командир расчета реактивной системы залпового огня.
По его словам, военнослужащие ждали команды — «Наведение на цель». После этого стало известно, что огневые позиции украинских солдат были поражены.
Российская специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель миссии заключается в защите жителей Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны Киева.