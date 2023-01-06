«Грады» ВС России ликвидировали позиции ВСУ на Запорожском направлении

Расчет РСЗО «Град» ВС России ликвидировал на Запорожском направлении огневые позиции украинских вооруженных сил. Этой информацией с журналистами поделился командир расчета реактивной системы залпового огня.

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По его словам, военнослужащие ждали команды — «Наведение на цель». После этого стало известно, что огневые позиции украинских солдат были поражены.