Перечислены главные препятствия для вступления Украины в НАТО

Украина не сможет вступить в Североатлантический Альянс, пока не будут соблюдены три критерия НАТО. Об этом изданию Politico рассказал немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
«Когда вопрос касается вступления Украины в НАТО, следует помнить о трех критериях, которые применяются для расширения альянса с 1997 года. Рассматривается три вопроса: едина ли рассматриваемая страна в своем желании вступить в НАТО, или потенциальное членство приведет к внутреннему расколу? Все ли члены альянса выступают за предоставление членства? Повысит ли членство рассматриваемой страны европейскую безопасность и стабильность в целом?», — прокомментировал Ишингер.
Политик напомнил о спорных дебатах, которые последовали после поднятия вопроса о вступлении Украины в НАТО в Бухаресте в 2008 году.
«Тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель и тогдашний президент Франции Николя Саркози пришли к выводу, что не на все три вопроса можно ответить положительно», — добавил Ишингер.
Ранее URA.RU сообщало о о словах советника офиса президента Украины Арестовича о сроках вступления страны в НАТО. Политик считает, что вхождение в альянс может произойти летом 2023 года.