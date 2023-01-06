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25 минут назад

Политик озвучил критерии невозможности вступления Украины в НАТО

Ura.Ruиещё 1

Украина не сможет вступить в Североатлантический Альянс, пока не будут соблюдены три критерия НАТО. Об этом изданию Politico рассказал немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Перечислены главные препятствия для вступления Украины в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда вопрос касается вступления Украины в НАТО, следует помнить о трех критериях, которые применяются для расширения альянса с 1997 года. Рассматривается три вопроса: едина ли рассматриваемая страна в своем желании вступить в НАТО, или потенциальное членство приведет к внутреннему расколу? Все ли члены альянса выступают за предоставление членства? Повысит ли членство рассматриваемой страны европейскую безопасность и стабильность в целом?», — прокомментировал Ишингер.

Политик напомнил о спорных дебатах, которые последовали после поднятия вопроса о вступлении Украины в НАТО в Бухаресте в 2008 году.

«Тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель и тогдашний президент Франции Николя Саркози пришли к выводу, что не на все три вопроса можно ответить положительно», — добавил Ишингер.

Ранее URA.RU сообщало о о словах советника офиса президента Украины Арестовича о сроках вступления страны в НАТО. Политик считает, что вхождение в альянс может произойти летом 2023 года.

Армия,Ангела Меркель,Вольфганг Ишингер,Николя Саркози,НАТО,
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