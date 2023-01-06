Перечислены главные препятствия для вступления Украины в НАТО

«Когда вопрос касается вступления Украины в НАТО, следует помнить о трех критериях, которые применяются для расширения альянса с 1997 года. Рассматривается три вопроса: едина ли рассматриваемая страна в своем желании вступить в НАТО, или потенциальное членство приведет к внутреннему расколу? Все ли члены альянса выступают за предоставление членства? Повысит ли членство рассматриваемой страны европейскую безопасность и стабильность в целом?», — прокомментировал Ишингер.