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41 минуту назад

Военные моряки встретили Рождество Христово в главном храме ВМФ России

ТК «Звезда»иещё 1

Праздничное богослужение на Рождество Христово состоялось в главном храме ВМФ России - Кронштадтском Морском соборе с участием военных моряков. Богослужение возглавил настоятель Собора архимандрит Алексий.

Главком ВМФ России обратился к морякам на Рождество
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

В праздничной службе приняли участие православные военнослужащие из состава Главного командования Военно-Морского Флота, Ленинградской военно-морской базы и Военного учебно-научного центра ВМФ Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова.

В Рождество Христово Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также экипажи боевых кораблей и подводных лодок, выполняющих задачи военно-морского присутствия в различных районах Мирового океана.

«Ценности православной веры и флотских традиций едины. Из них состоит фундамент морального духа, мужества и самоотверженности российских моряков. Военно-Морской Флот России всегда опирался на веру. Об этом свидетельствует и крест Андрея Первозванного, изображенный на Военно-морском флаге», - отметил в своем поздравлении Главком ВМФ.

Помощники командиров по работе с православными военнослужащими проведут рождественское богослужение во всех храмах воинских частей и организаций подчиненных главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову.

Армия,ВМФ России,Николай Евменов,
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