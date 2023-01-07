Главком ВМФ России обратился к морякам на Рождество

«Ценности православной веры и флотских традиций едины. Из них состоит фундамент морального духа, мужества и самоотверженности российских моряков. Военно-Морской Флот России всегда опирался на веру. Об этом свидетельствует и крест Андрея Первозванного, изображенный на Военно-морском флаге», - отметил в своем поздравлении Главком ВМФ.