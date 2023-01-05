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20 минут назад

США оценили вероятность открытия «нового фронта» в Белоруссии

Lenta.ru

США не видят на территории Белоруссии признаков подготовки к боевым действиям против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Его цитирует ТАСС.

США оценили вероятность открытия «нового фронта» в Белоруссии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что США продолжают внимательно наблюдать за Белоруссией. По оценкам американской разведки, на данный момент нет каких-либо признаков того, что Россия намерена использовать республику для открытия нового фронта.

«Но повторю, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, как и украинцы», — заверил Райдер

В Белоруссии заявили о провокациях со стороны Украины на границе

Ранее Минобороны Белоруссии заявило о прибытии ВС России для совместных летных учений, направленных на повышение уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил страны. В республику продолжают прибывать личный состав, вооружение и специальная техника ВС РФ, добавили в ведомстве.

Армия,Патрик Райдер,Верховный суд,Пентагон,
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