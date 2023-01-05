США оценили вероятность открытия «нового фронта» в Белоруссии

США не видят на территории Белоруссии признаков подготовки к боевым действиям против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Его цитирует ТАСС.

Он отметил, что США продолжают внимательно наблюдать за Белоруссией. По оценкам американской разведки, на данный момент нет каких-либо признаков того, что Россия намерена использовать республику для открытия нового фронта.

«Но повторю, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, как и украинцы», — заверил Райдер