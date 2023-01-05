СМИ: Германия и союзники обсуждают отправку БМП Украине

Германия ведет переговоры с союзниками об отправке танков Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Берлин близок к принятию решения об отправке боевых машин пехоты, чтобы помочь Украине бороться с военным вторжением России, поскольку давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца растет из-за необходимости соответствовать Франции и США», — говорится в тексте.

В Bloomberg отметили, что на данный момент Германия ведет переговоры на этот счет с союзниками, но окончательного решения еще не принято. Предполагается, что Берлин может сделать объявление о поставках БМП Киеву в течение «нескольких дней».

По словам одного из собеседников агентства, Германия рассматривает возможность отправки на Украину десятков танков Marder из своих запасов. Другой источник заявил, что встреча Минобороны ФРГ с союзниками по ЕС и НАТО запланирована на середину января и «может стать важной вехой».