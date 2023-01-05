Корабль ВМС США совершил проход через Тайваньский пролив

В пресс-службе Седьмого флота США заявили, что американский эсминец прошел через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности США «свободному и открытому» Индо-Тихоокеанскому региону. Об этом сообщает РИА Новости.
«USS «Чунг Хун», эсминец класса «Арли Берк» с управляемым ракетным вооружением, совершил плановый проход Тайваньским проливом 5 января (по местному времени) в водах, где, в соответствии с международным правом, применяется свобода судоходства и полетов», — заявили в пресс-службе.
В Седьмом флоте США подчеркнули, что проход состоялся за пределами территориальных вод «какого-либо прибрежного государства».