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14 минут назад

Пресс-служба Седьмого флота: корабль ВМС США совершил проход через Тайваньский пролив

Газета.Ruиещё 3

В пресс-службе Седьмого флота США заявили, что американский эсминец прошел через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности США «свободному и открытому» Индо-Тихоокеанскому региону. Об этом сообщает РИА Новости.

Корабль ВМС США совершил проход через Тайваньский пролив
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«USS «Чунг Хун», эсминец класса «Арли Берк» с управляемым ракетным вооружением, совершил плановый проход Тайваньским проливом 5 января (по местному времени) в водах, где, в соответствии с международным правом, применяется свобода судоходства и полетов», — заявили в пресс-службе.

В Седьмом флоте США подчеркнули, что проход состоялся за пределами территориальных вод «какого-либо прибрежного государства».

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