Корабль ВМС США совершил проход через Тайваньский пролив

«USS «Чунг Хун», эсминец класса «Арли Берк» с управляемым ракетным вооружением, совершил плановый проход Тайваньским проливом 5 января (по местному времени) в водах, где, в соответствии с международным правом, применяется свобода судоходства и полетов», — заявили в пресс-службе.