В ДНР рассказали об особенностях боевой работы в поселке городского типа Новгородское, который киевские власти переименовали в Нью-Йорк. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

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«Поражаем ВОПы (взводные опорные пункты), окопы, блиндажи, периодически попадаем по пикапам, на которых они повадились возить подкрепление, боеприпасы… тоже хорошо горят», — сообщает корреспондент.

Об этом журналисту издания рассказал командир батареи с позывным «Злой».