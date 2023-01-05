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1 час назад

Армия России штурмует поселок Нью-Йорк в ДНР

Ura.Ru

В ДНР рассказали об особенностях боевой работы в поселке городского типа Новгородское, который киевские власти переименовали в Нью-Йорк. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Армия России штурмует поселок Нью-Йорк в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поражаем ВОПы (взводные опорные пункты), окопы, блиндажи, периодически попадаем по пикапам, на которых они повадились возить подкрепление, боеприпасы… тоже хорошо горят», — сообщает корреспондент.

Об этом журналисту издания рассказал командир батареи с позывным «Злой».

Ранее сообщалось, что российские войска заняли выгодные позиции на Донецком направлении. ВСУ пытались проводить контратаки в ДНР, но все они были отражены, передает RT.

Армия,
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