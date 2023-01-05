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26 минут назад

Оппозиция ФРГ призывает к совместной поставке танков Украине

Лера Букина

Лидер региональной группы оппозиционной Христианско-социального союза в бундестаге Александр Добриндт обратился к правительству ФРГ с призывом выступить с инициативой ЕС по совместной поставке Киеву танков. Речь идет о машинах Leopard 2, передает второй немецкий канал ZDF.

Оппозиция ФРГ призывает к совместной поставке танков Украине
Фото: U.S. ArmyU.S. Army

Против прямых поставок танков Украине выступал ранее канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявлял, что страна не собирается обострять отношения между НАТО и Россией.

Добриндт указал на необходимость предоставить Украине возможность реализовать свое право на самооборону. Это, как отметил политик, потребует увеличения количества тяжелого вооружения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Франции Эмманюэль Макрон сообщил о готовности передать Киеву французские легкие танки.

Накануне глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба проинформировал о старте подготовки к передаче Украине систем ПВО Patriot. Их развертывание ожидается «в максимально короткие сроки», добавил он. Системы ПВО Patriot были включены в пакет военной помощи Украине, разработанный США.

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