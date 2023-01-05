Оппозиция ФРГ призывает к совместной поставке танков Украине

Лидер региональной группы оппозиционной Христианско-социального союза в бундестаге Александр Добриндт обратился к правительству ФРГ с призывом выступить с инициативой ЕС по совместной поставке Киеву танков. Речь идет о машинах Leopard 2, передает второй немецкий канал ZDF.

Фото: U.S. Army U.S. Army

Против прямых поставок танков Украине выступал ранее канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявлял, что страна не собирается обострять отношения между НАТО и Россией.

Добриндт указал на необходимость предоставить Украине возможность реализовать свое право на самооборону. Это, как отметил политик, потребует увеличения количества тяжелого вооружения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Франции Эмманюэль Макрон сообщил о готовности передать Киеву французские легкие танки.