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47 минут назад

В Белоруссии сообщили о наращивании совместной с Россией группировки войск

Lenta.ruиещё 4

Минск продолжает наращивание региональной совместной группировки сил Белоруссии и России. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны Белоруссии.

В Белоруссии сообщили о наращивании совместной с Россией группировки войск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Белоруссию продолжают прибывать личный состав, вооружение и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. В дальнейшем запланировано проведение мероприятий по боевому слаживанию.

Также запланировано проведение совместного летно-тактического учения, направленного на повышение уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии.

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