В Белоруссии сообщили о наращивании совместной с Россией группировки войск

Минск продолжает наращивание региональной совместной группировки сил Белоруссии и России. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны Белоруссии.
В Белоруссию продолжают прибывать личный состав, вооружение и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. В дальнейшем запланировано проведение мероприятий по боевому слаживанию.
Также запланировано проведение совместного летно-тактического учения, направленного на повышение уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии.