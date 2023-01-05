Российская артиллерия нанесла удар по десантникам ВСУ под Донецком

Российские войска нанесли удар по десантникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что огнем артиллерии были поражены подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе сел Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР).

Конашенков добавил, что за сутки в результате действий российских войск на краснолиманском направлении противник потерял более 40 военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 7937 единиц военной автомобильной спецтехники, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов, 971 боевую машину реактивных систем залпового огня, 7422 танка и других бронемашин, 399 зенитных ракетных комплексов, 2834 беспилотника, 359 самолетов и 199 вертолетов ВСУ.