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1 час назад

Российская артиллерия нанесла удар по десантникам ВСУ под Донецком

Lenta.ru

Российские войска нанесли удар по десантникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российская артиллерия нанесла удар по десантникам ВСУ под Донецком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что огнем артиллерии были поражены подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе сел Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР).

Конашенков добавил, что за сутки в результате действий российских войск на краснолиманском направлении противник потерял более 40 военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 7937 единиц военной автомобильной спецтехники, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов, 971 боевую машину реактивных систем залпового огня, 7422 танка и других бронемашин, 399 зенитных ракетных комплексов, 2834 беспилотника, 359 самолетов и 199 вертолетов ВСУ.

Накануне российское оборонное ведомство заявило об уничтожении на краснолиманском направлении пяти диверсионно-разведывательных групп противника. По словам Конашенкова, удар был нанесен по подразделениям ВСУ в районе села Невское в Луганской народной республике, а также возле Нововодяного, Серебрянки и Белогоровки в ДНР.

Армия,Игорь Конашенков,
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