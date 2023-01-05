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27 минут назад

Минобороны сообщило об уничтожении членов «батальона имени Шейха Мансура»

Lenta.ru

В районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) было уничтожено более 55 членов батальона имени Шейха Мансура, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

МО РФ сообщило об уничтожении членов «батальона имени Шейха Мансура»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, также было уничтожено шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.

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Минобороны также сообщило о перехвате американских снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противорадиолокационных ракет HARM в районах Луганской народной республики (ЛНР) и Херсонской области. Пять снарядов и четыре ракеты были замечены в населенных пунктах Белогоровка и Гавриловка.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в миллион долларов тем, кто укажет точные координаты батальонов имени Шейха Мансура и имени Джохара Дудаева. По его словам, данных людей необходимо уничтожить, а сами они должны либо встать на колени и извиниться перед чеченским народом, либо им грозит «головы на отсек».

Армия,Игорь Конашенков,Рамзан Кадыров,
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