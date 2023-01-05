МО РФ сообщило об уничтожении членов «батальона имени Шейха Мансура»

В районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) было уничтожено более 55 членов батальона имени Шейха Мансура, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, также было уничтожено шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Минобороны также сообщило о перехвате американских снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противорадиолокационных ракет HARM в районах Луганской народной республики (ЛНР) и Херсонской области. Пять снарядов и четыре ракеты были замечены в населенных пунктах Белогоровка и Гавриловка.