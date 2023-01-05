WP: США не планируют передавать Украине танки Abrams

США не будут передавать Украине танки Abrams. Это связано с техническими причинами. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Washington Post.

По данным экспертов издания, танки Abrams весят 55 тонн, в них установлен газотурбинный двигатель, из-за чего они потребляют огромное количество топлива. Кроме того, эти тяжелые танки подвержены поломкам, в связи с чем требуют большого опыта обслуживания, которого нет у украинских военных.

Ранее издание 19FortyFive сообщило, что из-за страха перед Россией США никогда не передадут ряд вооружений Украине. В частности, речь идет о танках Abrams, т.к. ВСУ придется много месяцев учить обращению с ними. Также в списке истребители F-16 Fighting Falcon. Их поставки на Украину могут быть восприняты Россией как втягивание НАТО в конфликт. Еще значатся армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS), т.к. с ними ВСУ смогут наносить удары вглубь России, что не останется без внимания со стороны Кремля.