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11 минут назад

WP: США не планируют передавать Украине танки Abrams

Елена Прошина

США не будут передавать Украине танки Abrams. Это связано с техническими причинами. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Washington Post.

WP: США не планируют передавать Украине танки Abrams
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным экспертов издания, танки Abrams весят 55 тонн, в них установлен газотурбинный двигатель, из-за чего они потребляют огромное количество топлива. Кроме того, эти тяжелые танки подвержены поломкам, в связи с чем требуют большого опыта обслуживания, которого нет у украинских военных.

Ранее издание 19FortyFive сообщило, что из-за страха перед Россией США никогда не передадут ряд вооружений Украине. В частности, речь идет о танках Abrams, т.к. ВСУ придется много месяцев учить обращению с ними. Также в списке истребители F-16 Fighting Falcon. Их поставки на Украину могут быть восприняты Россией как втягивание НАТО в конфликт. Еще значатся армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS), т.к. с ними ВСУ смогут наносить удары вглубь России, что не останется без внимания со стороны Кремля.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявлял, что в очередные пакеты военной помощи Украине войдут дополнительные установки РСЗО HIMARS.

Армия,Джон Кирби,НАТО,
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